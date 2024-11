Vitória e festa

Com 63.800 pagantes realizando um espetáculo fulgurante, o Ceará venceu o América Mineiro por 1 x 0.

A disputa foi nervosa. A maior qualidade do Ceará foi encarar a responsabilidade do jogo sem afobação.

No ataque, a equipe deixou de gravitar em torno apenas de Pulga, seu artilheiro, com o surgimento de um jogador decisivo: Saulo.

Perdendo um gol incrível a poucos segundos de jogo, foi Saulo que deu a vitória na cobrança de penalidade sobre Aylon. Bateu com segurança.

Outras oportunidades o Ceará criou na etapa inicial, ao contrário do América que ficou apenas numa cabeçada de Alê, livre de marcação.

O segundo tempo começou com Ceará, jogando fora uma oportunidade de ampliar com Pulga.

Lisca fez entrar dois jogadores que melhoraram a posse de bola do América: Davó e Adyson. Mas, nada que asanhasse o time americano.

Condé fez entrar Rian no lugar de Mugni e, depois, Recalde, no posto de Aylon. Não foi satisfatório o resultado disso.

A melhor chance o Ceará foi ter com Pulga, no finzinho do jogo. O zagueiro Éder salvou.