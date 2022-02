Vitória apertada do Ceará

Kelvin e Léo Rafael, puxando o cordão pelo meio, alas infiltrados e três atacantes (Vina, Zé Roberto e Mendonça), com licença e folga para somente atacar.

Mesmo diante de um Iguatu que jogou com medo (adotando o "saber sofrer), o Ceará só construiu o placar de 2 x 0, no primeiro tempo, através de duas penalidades cometidas pelo adversário.

O Iguatu, quando pisava no campo de defesa do Ceará, se apressava em perder a bola.

No segundo tempo, com a entrada de Davi, que marcou um belo gol, os iguatuenses se encorajaram e mudaram o cenário observado no primeiro tempo.