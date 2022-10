Tudo conspira contra o Ceará

Mesmo que as mexidas feitas por Lucho González não tenham produzido os efeitos desejados, desta feita, o Ceará não foi um time apático.

A partida diante do América Mineiro foi duramente disputada, mas com baixo nível técnico.

O América fez um gol no primeiro tempo e, sem a bola, fechou os espaços no campo de defesa.

O alvinegro até conseguiu maior posse de bola, abriu com Erick e Mendonça pelas extremas e, por dentro, tentou com Zé Roberto e Guilherme Castilho, além do espetacular Nino, nas jogadas de apoio.

Para um segundo tempo de melhor movimentação, o Ceará fez voltar Vina, Lima e Jô, “barrados no baile” de início para o jogo.

Não se processou uma grande mudança. O Ceará sofreu bola na trave e, afora Nino, os demais buscaram resolver, mais na valentona do que na lucidez.

Aí, vem o que chamam de “reima”, “caboge”, “zica” e outras “conspirações”.

Em momento crucial do jogo para o alvinegro, Jô cobra mal e perde uma penalidade.

Poucos minutos depois, Felipe Azevedo finaliza fraco para o gol, a bola toca no “morrinho artilheiro” (que só deve existir no Castelão) e trai a atenção de João Ricardo.

Punição braba para um time só.

Vina, que estava sumido no jogo, marca um golaço, quando Inês já estava morta e sepultada.

Mais um resultado ruim de um Ceará à beira do penhasco.