Tricolor ficou no empate

Campo de jogo do velho Estádio Lindolfo Monteiro, com grama cheia de ondulações.

Ruim para Altos e Fortaleza.

Vojvoda "mexeu na cocada" e colocou uma formação incapaz de conseguir profundidade nas tentativas de furar o bloqueio do Altos.

Com Tibiri e João Carlos, foi o time piauiense que ameaçou marcar duas vezes.

No segundo tempo, quando Pikachu abriu a contagem, antes disso, o Altos tinha chegado três vezes em condições de abrir a contagem, com Dieguinho e Manoel.

Nas modificações, o ala Ferrari fez jus ao nome e complicou o lado esquerdo defensivo do Fortaleza.

O Altos equilibrou as ações e esteve até superior em campo, por vários momentos, até empatar com Betinho.

O efeito das entradas de Moisés, Romarinho e Ronald, no tricolor, não inibiu as ações do time piauiense.

No duro, o placar de 1 x 1 não foi tão camarada com o Altos, que correu pra caramba.

O jogo foi muito corrido para compensar o baixo índice técnico.

Vojvoda continua fazendo observações para saber o que tem na sacola.