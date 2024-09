Sob o sol de Manaus

Levar um gol aos oito minutos e encarar um calor senegalesco, foram os problemas do Ceará contra o Amazonas.

Acrescente-se duas atuações destacadas do adversário alvinegro na primeira etapa: Matheus Serafim e Ênio.

O Ceará até que trabalhou bem suas jogadas, depois do gol sofrido. Lhe faltou mais finalizações.

Claro, depois que Saulo perdeu uma grande chance, David Ricardo salvou de cima da linha de meta em finalização do Amazonas.

Mas, antes dos 30 minutos, o Ceará foi auxiliado por dois acontecimentos: a expulsão do zagueiro Miranda, do Amazonas, e a substituição absurda de Ênio, o melhor do jogo.