Só deu para o empate

Cada palmo de grama valeu uma grana nesse Fortaleza x Estudiantes.

Atacar, marcar e recompor. Tudo seguido à risca.

De espadaúdos jogadores o time argentino exigiu do tricolor rigorosa vigilância.

Lamentável que a vitória do Leão não tenha vindo com a notável jogada de Moisés, que driblou até o goleiro nos últimos minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, encrespadas na disputa, as equipes trouxeram um pouco mais de emoção com os gols marcados.

Romero, logo após abrir a contagem, perdeu a chance de fechar a conta argentina. Espancou a bola.

Dias empatou para o Estudiantes, que, subindo blocos, atacou mais o Fortaleza, mesmo sem criar grandes oportunidades de gol.

No finalzinho, Igor Torres finalizou mal, em uma escassa oportunidade para o time de Vojvoda.

Em casa, esse Estudiantes vai ser muito mais enjoado.

Benevenuto fez uma grande partida.

Foi só.