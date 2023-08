Saulo, o salvador

Foi Saulo, sim, o que o Ceará teve de melhor na vitória apertada contra o ABC, lanterna da série B.

O gol, driblando a zaga adversária em velocidade, tento anulado, bola no travessão e outras incursões que o cansaram.

O ABC chutou uma bola no gol do Ceará, com Evandro. Bateu fraco.

Meio-campo alvinegro com a habitual falha de não sequenciar jogadas em toques de primeira.

Os alas não apoiaram o suficiente e Erick preferiu ficar em um "cercadinho", facilitando a marcação adversária.

Na segunda fase, o time potiguar voltou com quatro alterações e acordou no jogo.

A partida ficou melhor disputada na base do "chumbo trocado", mais animado.

O Ceará fez, aos 11 e 21 minutos, quatro modificações para acompanhar o ritmo de jogo.

Mas, chances reais de gol somente em duas oportunidades: Fábio Lima para o ABC, aproveitando uma defesa parcial de Bruno, e Erick para o Ceará, aos 48 minutos, em cruzamento rasteiro de Nicolas.

Muita fumaça para pouco fogo. Foi o que se assistiu na segunda etapa.

Afora Saulo Mineiro, o destaque maior, o zagueiro David Ricardo do alvinegro fez uma bela partida.