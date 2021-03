O velho Romeirão morreu

Pensei: é como despir um santo para cobrir o outro.

Depois da derrubada por dentro, visando a construção de uma nova e moderna arena multiuso, acharam por bem arrancar a alma do “Colosso do Pirajá” .

Anunciou-se que, mesmo sem uma arquitetura marcante, a fachada seria preservada como memória de um passado de grandes momentos daquela praça de esportes.

Mas nesse país sem limites, a boçalidade dos desmemoriados travestida de sabedoria resolveu não poupar nenhum vestígio do antigo e querido estádio.

Percebi que o monstro mecânico usado para a demolição até relutou várias vezes com sua pá aterrorizante (vejam nas filmagens), como a sentir remorsos pela derrubada.

Do nosso Estádio Presidente Vargas ao Estádio de Wembley, templo do futebol inglês, as fachadas foram mantidas intactas depois das reconstruções.

Confesso ser um conservador, habitante de um microcosmo ainda analógico, avesso às coisas cosmetizadas para serem chamadas de modernas.

O Romeirão e a estátua do Horto, obras do grande Mauro Sampaio, médico humanitário e político, formam com as manifestações religiosas a encarnação de convívio cordial da terra do Padre Cícero.

Para quem acompanhou a construção do estádio, tijolo por tijolo, em um descampado chamado de “campo de aviação” onde se jogava futebol, a sensação ao assistir a demolição não foi boa.

Fazer o quê, diante de uma compulsão por derrubada de estádio materializada para as disputas de uma fatídica Copa do Mundo no Brasil?

Além do mais, poucos se importam quando os assuntos tratam de memória nesse país.

Nessas ocasiões, é sempre salutar lembrar o compositor, sambista e bamba Elton Medeiros: “Quem não tem memória é fantasma de si próprio”.