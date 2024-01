O suficiente para vencer

Placar econômico pelo que jogou no primeiro tempo. E não foi um futebol vistoso.

É o que se pode dizer sobre o triunfo primeiro do Ceará contra o Floresta no campeonato.

Rai Ramos fez um golaço, e a seguir Pulga e Recalde tiveram tudo para aumentar o placar.

O Floresta jogou mais fechado e apenas sonhou com estocadas de contra ataque. Ficou no sonho.

Pulga foi o melhor do ataque alvinegro. O meio campo adiantado capturou as tentativas do Floresta iniciar as jogadas.

Na segunda fase o Floresta só jogou por uns l5 minutos. Chegou na área do Ceará, com perigo, duas vezes. Com Marlon, que errou finalização, e Romarinho que bateu fraco na bol.

O Ceará teve espasmos depois de substituições. Castilho teve duas chances de gol. Numa acertou na trave.

Os times "arrastaram o chinelo" e o jogo ficou um marasmo.

Mancini vai ter que usar muitos temperos para a comida ficar gostosa.