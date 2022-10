O Show de Capixaba

O Fortaleza se deu ao luxo de "ceder" alguns momentos do jogo ao Coritiba, perder penalidade e, ainda assim, vencer o "Coxa" pelo placar clássico de 3 x 1.

O início do Fortaleza foi arrasador. Um gol de Capixaba e jogadas que desequilibraram o Coritiba. Mais altos do que baixos se seguiram, até que Capixaba marcou o segundo.

Quando o Coritiba diminuiu, no segundo tempo, Vojvoda "deu um gás", com Hércules e Romarinho. Este último entrou em campo, com alma de malabarista, e finalizou jogada maravilhosa, que ele próprio urdiu, e fechou a conta para o Fortaleza.

Agora, uma pausa para o que precisa ser dito: Capixaba esteve (e está) impossível. Atacou, recompôs, marcou, se deslocou e fez dois gols. Certamente, o maior jogo de sua vida. Outro que esteve esbanjando habitual categoria foi Tinga. Fortaleza voltou a voar alto.