O Jogo dos Suplentes

Com preocupações voltadas para os próximo jogos, Fortaleza e Náutico mandaram a campo equipes bastante alteradas.

O primeiro tempo teria sido sem problemas para o tricolor, se o Brites não tivesse sido expulso, após falta em Jael.

Na cobrança, o volante Cocão acertou na trave.

De resto, controle absoluto do Fortaleza, com dois gols marcados pelos argentinos Romero e Lucero.

A melhor jogada do Fortaleza se deu pelo lado direito, com Dudu e, principalmente, Pikachu, o maior destaque do jogo.

Na segunda fase, o time de Vojvoda superestimou a desvantagem de ter um jogador a menos. Perdeu controle e volume de jogo.

Encorajado por isso, o Náutico subiu mais suas linhas. Além do gol pela penalidade em Jael, no mais, atacou, sem muita consistência e resultado.

Segundo tempo foi desses que se torce para que chegue ao fim.

É no que dá, quando as competições são engolidas umas pelas outras.

Os time são mexidos, remexidos e poupados, e a qualidade do jogo vai para o espaço.