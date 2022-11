No clima da Copa

Tá pensando que vai encarar o tic-tac do tempo com a mesma marra de antes?

Bota a bola no chão e não pense, porque o clima é de Copa do Mundo e você pode tudo.

Certo. Estamos conscientes que, durante uma Copa, as ruas se enfeitam, as pessoas celebram e se vingam da mediocridade dos governantes, da falta de emprego, do massacre do meio ambiente, da piora da vida, dos etcéteras e coisa e tal.

Por isso, não vá encher o "tanque", sem condição de receber gasolina batizada. Olha a morte súbita no jogo da existência.

Porque a bola está rolando, não entres em uma pelada achando que é um jogador em plena atividade.

Preste atenção no remelexo do "fole" depois de um certo esforço.

Os carnavais já vividos dão os seus sinais no joelho, na panturrilha, no tornozelo, no tendão de aquiles, na batida do peito após leves sprints.

Te cuida, macho! Tu tá ficando é velho, não é doido não.

Quem avisa amigo é.