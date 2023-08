No caminho tem sempre um empate

No primeiro tempo, os melhores momentos foram reduzidos a dois lances.

Saulo Mineiro, do Ceará, bateu forte e colocado. Caíque fez bonito.

Antes que se chegasse a um minuto do segundo tempo, Barletta, que não fez um bom primeiro tempo, mandou uma "rosca" no ângulo direito do goleiro e abriu a contagem para o alvinegro.