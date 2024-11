Missão cumprida

Horário escroto, trânsito arrastado, dificuldade para entrar no estádio, retorno durante a madrugada, cansaço e ressaca no dia seguinte.

Tensão por manutenção do placar, nervos à flor da pele por gols perdidos, receio de um desfecho desfavorável, tormento em torno de cada lance do jogo.

Pois tudo isso acabou sendo rigorosamente menor para a incrível torcida do Ceará, depois do triunfo sobre o América Mineiro, no Castelão.