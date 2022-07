Inesperadas complicações para Ceará e Fortaleza

Legenda: Ceará e Fortaleza não conseguiram vencer os jogos da 16ª rodada da Série A Foto: divulgação / Fluminense / Palmeiras

Estou retornando de uma viagem ao Cariri, constituída de valiosas reminiscências da nossa infância e adolescência.

Fiz lançamento do nosso livro de crônicas e causos, em Juazeiro do Norte e Crato.

Possivelmente, o meu "canto do cisne" em matéria de viagem.

No reencontro com o dia a dia do nosso futebol, sou envolvido por um misto de tristeza e preocupação.

Ceará e Fortaleza "resolveram" se juntar na zona de infortúnio do Campeonato Brasileiro.

Antes de ser uma fria, o encontro com o Palmeiras era, para o Fortaleza, a oportunidade de um resultado regenerador.

O empate não foi de todo ruim e o Tricolor mereceu até coisa melhor.

Ah, se Moisés tivesse uma capacidade de finalização compatível com com suas formidáveis arrancadas.

O Ceará teve a má sorte de enfrentar o Fluminense, de German Cano.

O argentino "executou" o Alvinegro: um gol de cabeça e uma assistência primorosa para Mateus marcar o segundo.

O time do Marquinhos Santos foi melhor no segundo tempo.

Uma boa notícia: esse Iury Castilho pode ser a solução pelo setor direito do ataque do Ceará.

Afinal, Nino Paraíba não pode continuar resolvendo tudo sozinho.

Rezemos que, em determinado ponto do Campeonato Brasileiro, os sinos dobrem por Ceará e Fortaleza.