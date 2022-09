Grande resultado do Ceará com dez jogadores

Digo sempre que o futebol não gosta de profetas.

Por isso adora contrariar as previsões.

O Ceará foi dado como um time derrotado no seu jogo com o Flamengo, no Maracanã.

Resultado: exauriu o rubro-negro carioca que sofreu para empatar contra um Ceará reduzido a dez jogadores, a partir dos momentos iniciais do segundo tempo.

Armado num 4-4-2, o time de Lucho González não deixou o Flamengo acelerar o jogo.

De duas finalizações com Jô, uma foi para as redes.

Contra-ataque perfeito com três movimentos: pá-pim-pum (Vina, Mendonza e Jô).

Para quem esperava rock, o Ceará impôs um ritmo mais suave e venceu o primeiro tempo.

Para a segunda etapa, três desafios para o Ceará: o Flamengo meteu de uma vez só Matheuzinho, Vidal, Pedro e Everton Ribeiro. Gabigol empata aos sete e, a seguir, Jô é expulso.

Aí pesou. Foram muitas provações pelas quais o Ceará passou. O rubro-negro dominou e transformou o jogo em ataque contra defesa.

João Ricardo fez grande defesa em finalização de Pedro. Everton Cebolinha acertou bola na trave, afora outras chegadas desesperadas do Flamengo.

Para segurar o empate, o Ceará foi um time valente. Sua grande qualidade no jogo.

Richard fez um belo primeiro tempo.

Na nossa opinião um grande resultado para o Ceará esse empate.

Pontinho abençoado.