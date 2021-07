Fraude explica

Quando um grande (time de camisa) era ameaçado pela degola, fazia-se uso de mudanças no regulamento ou dava-se um jeito para uma virada de mesa, na maior cara de pau.

Sempre pugnamos pela formação de uma Liga dos Clubes, que tirasse das mãos da CBF atribuições importantes, como a organização do campeonato brasileiro e outras iniciativas.

Aproveitando a fragilização interna da entidade, dirigentes das principais equipes do futebol brasileiro despertaram para a necessidade de estruturar, de imediato, essa Liga, com funcionamento já partir do próximo ano.