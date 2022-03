Fortaleza vence, em jogo que não agradou

O Fortaleza entrou ressabiado, no sentido de evitar surpresa desagradável.

O Náutico tentou atacá-lo, adiantando suas linhas.

Fez "linha burra" na zaga, se deu mal no gol que tomou, mas anulou várias tentativas de ataque do Fortaleza, com esse expediente superado.

O passe longo de Tinga, para Kayser cruzar e Robson marcar o gol, foi um primor.

Tinga saiu, por conta de uma contusão.

Meio-campo Zé Welison, Jussa e Lucas Lima teve desempenho pífio e o apoio pelo lado esquerdo, com Capixaba, inexistiu.

Um gol de Robson e uma finalização dele a seguir foram o balanço do ataque do Fortaleza no primeiro tempo.

O Náutico, time fraco, de fritar bolinhos.

Segundo tempo virou briga de rua, com um bocado de faltas e muita paralisação.

O marasmo pela má qualidade do jogo foi quebrado em duas oportunidades: quando Vargas perdeu um pênalti e Romero fez um belo gol, o segundo do tricolor.

O Fortaleza ainda foi assombrado por uma bomba de Evandro.

O Náutico, inoperante, facilmente desarmado por um Fortaleza relutante para fechar a conta.