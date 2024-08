Fortaleza deixa mais um pelo caminho

Foi um "rosário de amargura" o primeiro tempo de Fortaleza x Rosário Central.

Equipes tensionadas, além da conta, deram a impressão de que estavam acometidas do mesmo mal: fadiga.

Não foi e nem poderia ser o que o público de mais de 50 mil pagantes queria ver.

O Rosário Central assustou no início da fase final, quando abriu a contagem com Mallo.

O Fortaleza, que voltou com Sasha e Hércules em duas felizes alterações, empatou rápido, com Lucero.

O jogo ganhou mais vida com os gols relâmpagos. O Rosário optou por uma atitude mais defensiva.

Embora a circulação de bola do Fortaleza não oferecesse maior velocidade, o tricolor ficou mais com mais posse e controlou as ações.

Por isso mesmo, Vojvoda colocou Kervin e Moisés no jogo.

O apoio dos alas Tinga e Bruno acentuou-se mais um pouco. E foi com um passe de Tinga que Pikachu marcou o segundo do leão.

Alívio para uma situação de empate que não estava nos planos do Fortaleza.

E foi Sasha, tal qual um centroavante, que fechou a conta, já nos descontos, assinalando o terceiro gol tricolor.

Pikachu, pelo gol marcado e participação nos outros dois tentos, foi a grande figura na partida.

Pode vir o Corinthians. "O Fortaleza não perde mais", continua vociferando o torcedor do leão.