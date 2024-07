Fortaleza afunda o Flu na lanterna

Na fase primeira de Fortaleza e Fluminense, somente quando Pochettino operava o jogo saía do marasmo.

O tricolor carioca de títulos recentes não é mais nem a sombra do que foi. Inoperância ofensiva além do suportável.

Com Pochettino (o melhor do jogo) formulando as melhores ações, o tricolor apenas se manteve no ataque.