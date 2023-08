Dois times parecidos

Sem o primeiro tempo de Guarani e Ceará, o torcedor não teria sentido a menor falta.

Dois times tensionados, com precisão de passes que somente as estatísticas apontaram.

O Guarani exerceu pressão na saída de bola do Ceará e, em outras situações, fez marcação dobrada no seu próprio campo.

O Ceará marcou um golaço com Bisoli. O VAR sinalizou toque com a mão e anulou. Foi o único ato do atacante no jogo.

O Guarani finalizou duas vezes fora do alvo. A melhor oportunidade surgiu de um passe errado de Luiz Otávio.

Se na primeira etapa o jogo foi ruim, na segunda etapa não foi diferente.

As raras finalizações, de lado a lado foram, de preferência, fora do alvo. Uma coisa triste.

O Ceará ainda tentou alterar as coisas, com um "varejão" de modificações. Seria excesso de boa vontade admitir que algo melhorou.

O Alvinegro ainda teve que lidar com dois momentos ruins nos minutos finais: expulsão de Luiz Otávio e uma bola na sua trave, através de Bruno Mendes, do Guarani.

Seria despautério se o jogo tivesse tido um vencedor. Dois times parecidíssimos.

Nem os novos refletores do estádio Brinco de Ouro da Princesa conseguiram iluminar o futebol das equipes.