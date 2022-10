Clubes buscam investidores

Quando acompanhamos as milionárias e organizadas competições do futebol europeu, somos tomados por um sentimento de inveja.

Os times são autênticas seleções, estruturados como empresas em máquinas de fazer dinheiro.

Nossos clubes ou uma parte deles entenderam que sonhar com o nível de espetáculo oferecido pelo futebol do Velho Mundo somente transformando as agremiações em sociedades anônimas.

Para isso, vão até o Oriente Médio em busca de xeiques, príncipes e fundos de investimento para serem os seus donos. Sabe-se de muitas reuniões.

Correm o perigo de se deparar com grana de origem duvidosa, porque se sabe, também, que as máquinas de lavar dinheiro no Mundo estão a pleno vapor.

Mas, vamos lá. Manchester City, New Castle e mais nove clubes têm donos. O PSG da França pertence ao governo do Qatar.

O Qatar, país sede da Copa do Mundo, é um regime feudal, autoritário, governado por uma família tribal, que impõe um sistema social que viola a dignidade das mulheres e dos trabalhadores estrangeiros.

Ah, mas o que importa feudo e outros incômodos a times, muitos deles sucateados, sequiosos pelo dinheiro? Não é mesmo ?

"O dinheiro é facilmente dobrável como dobra facilmente qualquer um". Millôr Fernandes.