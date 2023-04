Ceará vence a primeira

Em um primeiro tempo de maiores dificuldades, o Ceará marcou dois gols no Sport.

Na segunda fase de maiores possibilidades, além de desperdiçar a oportunidade de encaixotar o adversário, o alvinegro tomou um gol.

Um time alijou o poder ofensivo do outro, pelo futebol burocratizado de marcação.

Há de se perguntar como o Ceará, então, fez dois gols. Uma pedrada de Castilho, com 30 segundos, e uma bola que, mal rebatida pela zaga do Sport, foi parar na cabeça de Victor Gabriel.

Jogadas sem tramas, na base do vapt-vupt, no início e fim da primeira etapa.

Carlos Drumond disse: "Bem aventurados os que não entendem e não almejam entender de futebol, porque será deles o reino da tranquilidade".

Na segunda etapa, o Sport foi tomado por um desalento impressionante. Isso permitiu que o Ceará trafegasse pelo seu campo, com espaços que não teve no primeiro tempo.

O alvinegro tratou de aproveitar mal as oportunidades seguidas de atacar, com o mínimo de quatro atacantes ou mais.

Abusou das chances de aprofundar investidas com final bem sucedido. O Sport pareceu conformado em perder somente por 2 x 0.

O resultado disso é que um gol de Luciano Juba, aos 52 minutos, castigou o time de Morínigo.

O Ceará deu lenha seca para a fogueira do Sport no segundo jogo. O mesmo aconteceu na decisão do campeonato cearense, nas partidas contra o Fortaleza.