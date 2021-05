Ceará sofreu e perdeu

Já se sabia que o Alvinegro cearense teria como problema, diante do Jorge Wilstermann, a altitude de Cochabamba. Ao mesmo tempo, o fato de enfrentar o lanterna do grupo trazia uma certa segurança de vitória.

Todas as projeções possíveis acabaram virando fumaça, porque o Ceará não foi capaz de conseguir sequer o empate, mesmo dando a impressão de que lutava por ele, quando só a vitória lhe interessava.

Quem dominou o jogo, com autoridade, foi o Jorge Wilstermann, que só não obteve um largo escore diante do time cearense, graças a uma grande atuação do goleiro Richard, principalmente, no primeiro tempo.

Empurrando o adversário para trás, com superior posse de bola, forte jogo pelos lados, envolvendo a zaga do Ceará, com constantes trocas de passes, através de Serginho, Rodrigues e Osório, o dono da casa se serviu.

A equipe de Guto Ferreira, totalmente desorientada em campo, criou uma chance real de gol com Lima e deixou de levar, pelo menos, uns dois a três gols na primeira etapa.

No duro, pela impotência do Ceará, o jogo se transformou numa peleja de um time, o Jorge Wilstermann, contra um goleiro, Richard.

Na segunda etapa, o Vovô voltou com Fernando Sobral e Saulo, com o fito de ganhar um mínimo de musculatura.

Minutos depois, lançou mão de Marlon e Jorginho e, enquanto se desesperava, o Jorge Wilstermann mandava no jogo, enfileirando seguidas oportunidades, até que Rodrigues marcou o gol da vitória.

Em todos os quesitos, o Ceará foi superado pelo adversário. Fiasco é a única palavra capaz de explicar o fracasso.

Desconfio que não foi apenas a altitude responsável por tão decepcionante partida.

As incompletudes da equipe já duram a um tempo razoável.