Ceará piora

Está se tornando tarefa cada vez mais difícil para o treinador Lucho Gonzalez extrair um futebol, pelo menos razoável, do Ceará.

Diante de um desfibrado (prá não dizer time ruim) Coritiba, o Alvinegro foi incapaz de cavar pelo menos um pontinho.

Até mesmo Mendoza perdeu o brilho. O futebol de Vina afunda para uma região de pré-sal.

A posição de centro avante virou um lugar inabitável. O meio campo resiste, sôfregamente, pelo esforço de Richardson e Richard.

Setor defensivo é vítima de constantes problemas físicos dos seus componentes.

O cenário é de uma equipe exaurida técnica e emocionalmente.

Perde jogos, empata demais e colecionou expulsões na faixa do intolerável.

A dez jogos do final do campeonato brasileiro, a situação se agravou com a derrota na quarta feira no Couto Pereira.

Uma desagradável sensação de "eleição perdida" instalou-se em Porangabussu.

E como disse Lênin: "Fora do poder tudo é ilusão".