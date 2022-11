Ceará não para de perder

Em jornada cheia de trepidações, o caminho na segunda divisão para o Ceará está pavimentado.

O Corinthians não fez uma boa partida, o empate esteve ao alcance do alvinegro, mas a derrota, com um gol nos descontos, mostra a acidentada trajetória da equipe.

O time paulista tomou uma bola de Richardson, que ainda tocou na trave, se manteve inerte durante quase meia hora de jogo, quando acelerou para criar três chances de gol.

O Ceará não se encolheu, em nenhum momento da primeira etapa. Vina finalizou de fora da área, para grande defesa de Cássio, e Jô desperdiçou uma jogada de contra-ataque, por chutar fraco.

Um 0 x 0 bem posto.

Na fase final, o Ceará se manteve mais contido, mas não foi importunado tão seriamente pelo Corinthians.

Uma cobrança de falta com Roger Guedes, que estourou no travessão, e o gol da vitória com Iury Alberto, aos 47.

E vejam a trajetória da jogada, no cruzamento de Fagner, quando a bola toca em dois jogadores do Ceará, surpreende João Ricardo e vai de encontro ao atacante corintiano.

Estava escrito em alguma estrela em descaminho a queda do vozão.

Basta de estatísticas e simulações. Cansou.