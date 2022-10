Ceará está fazendo tudo para cair

Já passou da hora do Ceará fazer as contas do que dá para ganhar nos oito jogos que lhe restam pelo Campeonato Brasileiro.

Ao lado de Coritiba, Atlético de Goiânia, Cuiabá e Avaí o alvinegro é passageiro de um trem de agoniados que buscam não ser rebaixados.

Precisa ganhar três jogos e empatar (especialidade do time) outros quatro, para permanecer na elite ano que vem.

O problema é que ganhar um mísero e escasso jogo tem sido uma tarefa impossível para o time do Lucho.

O estado emocional da equipe continua produzindo consideráveis estragos. Vina foi responsável pelo último deles, Ao ser expulso contra o Goiás, desestabilizou a equipe, que vencia o jogo.

Resolver a sua bronca com o juiz foi, para o jogador, mais importante do que o resultado de vitória.

Insustentável a situação de Vina junto à torcida alvinegra.

Como o “nó” dado no time não desata somente apelando para os poderes das mães de santo, dizem existir uma receita que é “tiro e queda” (espera-se mais tiro do que queda), pois funciona: um banho com um quilo de sal grosso, manjericão e outras ervas.

Joga tudo na cabeça dos jogadores, que devem permanecer dez minutos debaixo do chuveiro até "limpar" a mandinga.

Quem conhece a receita (contra derrotas e expulsões) garante que funciona.

A esta altura, vale tudo.