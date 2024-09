Ceará amassou o Vila Nova

E o Ceará começou, cedo, a triturar o Vila Nova, com um belo gol de Aylon, aos seis minutos. A partir de então, circulou com inteira tranquilidade no campo adversário. O segundo gol, aos 38 minutos, marcado por Recalde (entrou no lugar de Mugni), até que demorou.

Até ali e no restante do primeiro tempo, não se registrou nenhum chute do Vila Nova em direção ao gol do Ceará. Apatia geral. Aproveitando as ofertas de facilidades, Aylon assinalou o terceiro gol alvinegro, na largada de bola do goleiro.

No segundo tempo, o Vila saiu do "casulo" e andou até finalizando para o gol do Ceará, em duas oportunidades. Nada que o Ceará não pudesse contornar e continuar com maior controle das ações.

Saulo, a melhor jogada de ruptura do ataque alvinegro, foi substituído. Não entendi o Condé, mais uma vez. Por cansaço? Quem foi que disse que Saulo cansa? Talisson perdeu uma chance clara e Pulga fechou o placar em quatro aos 48 minutos.

O Recalde entrou bem no jogo. O Ceará é o sexto colocado.