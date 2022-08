As pazes com a bola

O poeta Carpinejar diz em poesia que a bola emburrece quem não a trata bem.

E acrescenta, na levada poética, que a bola cospe o que não gosta.

A um razoável tempo que a bola não tem se dado muito bem com o time do Ceará.

Na partida contra o Bragantino, o alvinegro foi a campo sem almejar muito o contato com a bola.

A recíproca foi verdadeira: uma penalidade cobrada três vezes, para que a bola resolvesse beijar as redes adversárias.

Em consequência disso, perdas acumuladas têm provocado prejuízos na saúde mental de quem joga e de quem torce.

Estado anímico, próximo de um ponto crítico.

Vina, por exemplo, não anda com a alma apaziguada.

Quanto à torcida alvinegra, essa só pensa em protestar, como forma de descarregar o desalento.

A zona que ninguém quer e apavora todo mundo, está muito próxima.

O argentino Lucho González, que assume a direção técnica do Ceará, vai ter que mexer com as placas tectônicas da equipe.

Ou, em termos mais populares: "mexer a cocada".

A máquina de moer técnico de Porangabuçu precisa ser desativada.