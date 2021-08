Apático e ineficaz

Até parece que o sol inclemente de Belo Horizonte só fez mal ao Ceará, na derrota por 2 x 0 para o America.

E outra: a equipe que controlou Flamengo no empate de 1 X 1 no Castelão não viajou para as Alterosas.

Apatia maior na primeira etapa, reação e alterações sem nenhuma eficácia na fase final.

O time mineiro nem precisou jogar bem e dividiu com o Ceará o futebol medíocre jogado na etapa primeira, vencida com o gol de Fabrício.

No segundo tempo, o Ceará foi pior.

O América fez, cedo, o segundo gol com Fabricio, teve uma penalidade defendida por Richard na cobrança de Ribamar e passou a jogar à base de estocadas ofensivas, através de Juninho e Ademir.

Nada demais.

O Ceará é que, sem ter força pelas extremas e mal resolvido nas tentativas pelo meio, apenas soluçou em momentos de alguma coragem.

Apesar de maior domínio de jogo, a equipe mineira não demonstrou ser boa nas finalizações.

Domingueira ingrata para o Alvinegro.