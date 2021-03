Análise: A volta do Fortaleza que vence

O Sampaio Correia não se achou com condições de encarar o Fortaleza na maior parte do jogo, e preferiu reforçar as fechaduras da casinha.

Nesta segunda partida da Copa do Nordeste, Enderson Moreira resolveu “mexer na cocada”: escalou um meio campo diferente com Pablo, Jussa e Luiz Henrique.

Fez voltar Igor Torres para formar um trio atacante com Wellington Paulista e Osvaldo, num claro 4-3-3 que, com as projeções de Jussa, chegava com um quarto jogador avançado.

Incomodado apenas por uma cabeçada de Jefinho (solitário nove do Sampaio) o tricolor encontrou em Mota, goleiro da “Bolivia querida”, barreira para evitar que Jussa e Osvaldo marcassem.

Na segunda fase, com menos de um minuto, Vanderson, zagueiro, aproveitou dois retornos de bola em conclusões de Bruno Melo, colocado no primeiro poste após um escanteio, e abriu a contagem.

Não demorou muito, e o treinador do Fortaleza entendeu de botar em campo as novidades e jogadores que estão de retorno ao Picí.

Chegou a colocar um ataque improvável com Coutinho, Robson, Vargas e Carlinhos.

Vargas desperdiçou duas chances de fazer uma volta triunfal, mas Robson não jogou fora a oportunidade de uma estréia com gol e selou a sorte do Sampaio no jogo – 2 X 0.

Duas alterações deram um pouco mais de coragem ao time maranhense – as entradas de Gabriel e Jajá, que contaram com a subida de produção de Diones.

Boeck, desacostumado a ser titular por um logo tempo, andou “caçando borboleta” num lance mas reabilitou-se ao realizar duas boas defesas em conclusões de Jajá e Diones.

Duas vitórias, liderança do grupo, ventos favoráveis no picí e análise dos reforços precisando do indispensável tempo para ser feita.