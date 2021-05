Ajuste de contas do Bahia

O Bahia resolveu dar um paradeiro na série de vitórias e conquistas do Ceará sobre ele, nos últimos tempos.

Venceu no jogo, por 2 X 1, e levou o título da Copa do Nordeste, na cobrança de penalidades.

A vitória baiana se deu porque o time de Dado Cavalcante reagiu melhor às situações que o jogo produziu.

Com o Ceará começando com marcação alta, o Bahia armou um cinturão de cinco defensores, com a introdução do volante Jonas, entre os quatro zagueiros.

Sem a bola, todos voltavam para marcar, sem que isso significasse abrir mão de atacar, quando os espaços eram dados pelo Ceará.

Se o alvinegro chegou, com uma cabeçada de Oliveira, que Mateus defendeu, o tricolor da boa terra criou oportunidades mais reais, com Rodriguinho, e, depois em duas finalizações seguidas, de Taciano, que Richard defendeu.

Para o segundo tempo, o Bahia voltou mais firme, enquanto o Ceará deixou de controlar o jogo, por falta absoluta de construção e formulação, com Vina, Fernando Sobral (que entrou), Lima e Mendonça.

Perdido, ficou, quando levou dois gols, no espaço de cinco minutos.

As esperanças de um equilíbrio se deu, quando Marlon cruzou uma bola para Jael diminuir de cabeça, o que levou a decisão para a cobrança de tiros diretos.

Marlon e Jorginho cobraram mal e o título ficou com o Bahia.

Um desfecho que frustou pelo seguinte: nós somos primitivos no controle dos sentimentos de renúncia.

Havia uma preparação para a conquista do tricampeonato. Mesmo que as coisas não corressem bem, existia a vantagem de um simples empate.

Nada funcionou e o Ceará perdeu, duplamente, dentro do Castelão.

Uma interrupção no planos de hegemonia alvinegra no Nordeste.