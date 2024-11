A admirável torcida do Ceará

Costumo dizer que a torcida não é o bolso de um time de futebol, mas o seu coração.

Lembro isso diante do comovente apoio da torcida do Ceará ao seu time no desfecho da série B.

Sei que para retratar a grandeza da torcida alvinegra precisaríamos de um espaço dez vezes maior do que esse.

Mas, não poderíamos deixar escapar esse momento para registrar a torcida do vovô na sua dimensão mais capaz.

Apesar de uma campanha cheia de aflições e resultados decepcionantes da equipe, nunca houve escassez de afeto da massa alvinegra.

Basta dizer que a média de público do Ceará na série B supera quase a metade de grandes times da série A.

O que está programado para o Ceará x América, nesta segunda feira, 18, é uma demonstração de que não existe maior doçura na vida do que torcer pelo clube do coração.

Muitos não têm, ainda, ideia da importância que o futebol alcança na vida das pessoas.

A torcida do Ceará é admirável em qualquer divisão que o time esteja.