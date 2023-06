Viagem ao Exterior no pós-eleição foi para 'lamber as feridas e sarar as machucaduras' diz Ciro

Derrotado na quarta tentativa de ser presidente do País, Ciro Gomes (PDT) declarou, na noite desta quinta-feira (15), que deixou o Brasil no ano passado, logo após o resultado da eleição, para "lamber as feridas".

Ciro disse que a viagem aos Estados Unidos foi um "período de retiro" para "lamber as feridas e sarar as machucaduras que não foram pequenas". A declaração ocorreu durante palestra na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), em Fortaleza.

Apesar de não ter entrado no assunto, as "machucaduras" citadas pelo ex-ministro têm relação direta com o racha no PDT que afastou o ex-governador do irmão Cid Gomes (PDT).

No último evento que ambos estiveram juntos, que foi a posse do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no início deste mês, não houve contato público entre as duas lideranças.

Em entrevista ao PontoPoder, no dia 8 de maio, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, disse que o racha na família "vai ser superado".

A aposta é que o tempo possa curar os embates políticos e familiares de 2022. O que não se sabe é se o reagrupamento já será possível ocorrer na disputa municipal de 2024.

Foto: Kid Jr

Afastamento

Ciro e Cid estão afastados desde as eleições do ano passado quando não concordaram sobre os rumos do PDT nas eleições estaduais, quando a legenda lançou Roberto Cláudio ao Governo do Estado. Desde então, ambos estão distantes inclusive em ambiente familiar.

O distanciamento repete a postura de pedetistas em âmbito estadual. O evento na CDL, inclusive, teve a presença apenas de pedetistas ligados a Ciro e Roberto Cláudio — como prefeito José Sarto e o presidente da Câmara Municipal, vereador Gardel Rolim.

Com informações do repórter Igor Cavalcante

