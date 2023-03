Sarto diz que relação com Cid está 'ótima' e pede 'tempo para maturar' crise no PDT

O prefeito José Sarto (PDT) resolveu colocar panos quentes no cenário de tumulto que vive o PDT no Ceará. Após 'conselhos' públicos do senador Cid Gomes (PDT), o gestor declarou que vive uma "ótima" relação com o ex-governador e que está preocupado em governar Fortaleza.

"Eu não costumo ler nem ouvir praticamente nada. Não tenho acompanhado. Estou focado em fazer a gestão", declarou na noite dessa quinta-feira (2) momentos antes da reunião do partido.

Ao falar da relação de desgaste entre lideranças da sigla, Sarto pediu tempo para que o diálogo retome a unidade partidária. O PDT comanda hoje a maioria das prefeituras cearenses.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza A gente tem que dar tempo para maturar, sedimentar mágoas de parte a parte. Quero lhes dizer que eu, como prefeito, sou o único prejudicado nessa briga toda. Por que justo na minha vez vão brigar?

Após as declarações públicas do senador Cid Gomes (PDT) em defesa da legenda na base do governador Elmano de Freitas (PT), Sarto pediu diálogo entre os correligionários para garantir a relação institucional entre a prefeitura e o Palácio da Abolição.

"O que defendi foi que nós temos que ter, independente de qualquer coisa, relação institucional e administrativa, sou prefeito de Fortaleza, meu partido é Fortaleza e depois é o PDT. Então como sou prefeito de Fortaleza e Elmano é governador do Ceará, Fortaleza é a capital do Ceará", disse.

Recados

Ao podcast As Cunhãs, Cid Gomes alfinetou o prefeito de Fortaleza dizendo que ele deveria andar mais pela cidade e parecer que estava trabalhando.

"Ele tem que trabalhar e parecer que está trabalhando. Ele tem que ser flagrado cinco horas da manhã no cruzamento da José Bastos", disse Cid.

Logo em seguida, o prefeito, sem citar o correligionário, publicou nas redes sociais ações que estavam sendo desenvolvidas na Capital.

"Hoje temos um volume de investimentos da ordem de R$ 945 milhões. São 200 obras em curso e outras 120 para começar. Mais de 90% delas estão na periferia. Somos a cidade que mais capacita no Brasil, e o resultado é que somos hoje a capital do Nordeste que mais gera empregos", escreveu Sarto.

Pacificação

A resposta de Sarto, no entanto, parou por aí. O prefeito, agora, concentra as forças em uma pacificação na tentativa de organizar o partido e os principais aliados para o cenário de 2024.

Live PontoPoder

Com informações da repórter Alessandra Castro

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil