Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: qual candidato mais se beneficia com a mudança de voto do eleitor

Pesquisa do Instituto Ipec, que mediu as intenções de voto para a prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada no último dia 19 de setembro, também testou a possibilidade de mudança de voto do eleitor.

Os números chamam atenção para a disputa de votos entre as duas candidaturas mais competitivas desta eleição no município: Glêdson Bezerra (Podemos) x Fernando Santana (PT).

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Juazeiro do Norte. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Disputa por votos

O questionamento foi feito aos eleitores que admitem a possibilidade de mudar o voto até o dia da eleição. Entre esses juazeirenses, 38% declararam intenção de mudar para Fernando Santana, enquanto 29% revelam a chance de escolher o prefeito Glêdson Bezerra.

O instituto fez o seguinte questionamento:

O(A) sr(a) me disse que o seu voto poderia mudar, em qual desses candidatos o(a) sr(a) votaria?

Fernando Santana (PT): 38%

Glêdson Bezerra (Podemos): 29%

Sued Carvalho (UP): 7%

Lino Alves (PCO): 5%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 18%

Números por candidatos

O instituto avaliou também a probabilidade de ocorrer a mudança de voto entre as candidaturas mais competitivas. Assim, foi medida a perspectiva dos eleitores de Glêdson Bezerra mudar para Fernando Santana ou os de Fernando Santana mudarem para Glêdson Bezerra.

O(A) sr(a) me disse que o seu voto poderia mudar, em qual desses candidatos o(a) sr(a) votaria?

Eleitores de Fernando Santana (PT)

Glêdson Bezerra (Podemos): 51%

Fernando Santana (PT): 19%*

Lino Alves (PCO): 5%

Sued Carvalho (UP): 4%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 18%

Eleitores de Glêdson Bezerra (Podemos)

Fernando Santana (PT): 59%

Glêdson Bezerra (Podemos): 12%*

Sued Carvalho (UP): 6%

Lino Alves (PCO): 4%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 18%

Outros/Branco/Nulo/NS/NR

Fernando Santana (PT): 33%

Sued Carvalho (UP): 17%

Glêdson Bezerra (Podemos): 10%*

Lino Alves (PCO): 10%

Branco/Nulo: 0%

Não sabe/Não respondeu: 30%

*Eleitores podem ter repetido a intenção de voto para o mesmo candidato, já que não há interferência do entrevistador para não comprometer o resultado da pesquisa.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03999/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

