Os aplausos em Wimbledon são o respeito à ciência

No Brasil, há uma teia nefasta do negacionismo que insiste em desacreditar na ciência, em diminuir os efeitos da vacina contra a Covid-19. Está mais do que provado que só a vacina poderá nos dar a esperança de dias melhores em meio a uma pandemia que segue matando em todo o mundo.

Em Londres, no torneio de Wimbledon, a pesquisadora Sarah Gilbert, que liderou o grupo de cientistas que desenvolveu a vacina Oxford/AstraZeneca, foi bastante aplaudida pelos espectadores do Slam britânico. Todos sem máscaras. Vacinados. Vivendo outra realidade se comparado ao Brasil.

Lideranças políticas brasileiras que defendem tratamentos que estão longe de serem confirmados como eficientes, em detrimento da vacina, são coniventes com a tragédia humana que vivemos.

Não há espaço para discursos negacionistas. Esse tipo de postura, inclusive, é um desrespeito aos profissionais de saúde brasileiros que, mesmo sem as melhores estruturas, arriscam a própria vida pelo próximo.

O mundo inteiro segue uma luta diária contra o vírus, e o Brasil precisa correr atrás o quanto antes.

An opening day on Centre Court with a difference...



A special moment as we say thank you to those who have played such an important role in the response to COVID-19#Wimbledon pic.twitter.com/16dW1kQ2nr