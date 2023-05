No Crato, Lula anuncia nova data de retorno ao Ceará; saiba quando

Em primeira viagem ao Ceará depois de eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, no Crato, que voltará ao Ceará entre junho e julho deste ano.

O petista revelou, durante agenda nesta sexta-feira (12), que retornará ao Ceará para anunciar um programa de crédito para o pequeno produtor rural.

Lula declarou que vai trabalhar para ajudar os governadores do Nordeste a implementar ações para elevar a autoestima da população nordestina.

O chefe do Executivo cumpriu agenda nesta sexta no Ceará, quando anunciou ações para aumentar a quantidade de vagas de ensino de tempo integral e de retomada das obras educacionais no País.

