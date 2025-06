Luizianne aciona MP e PF contra evento do PL Ceará com a presença de Bolsonaro: 'Manipulação'

A deputada federal Luizianne Lins (PT) entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal e a Polícia Federal, nesta quarta-feira (4).

A petista acusa o PL Ceará de ilegalidades na promoção do 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL, promovido no dia 30 de maio, em Fortaleza. O evento contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante o evento, integrantes do seminário participaram de um treinamento de redes sociais com representantes das empresas Meta, Google e CapCut.

“Estamos diante de um caso grave de possível transferência de know-how técnico de empresas privadas para um único partido político, com indícios de favorecimento eleitoral e manipulação em larga escala”, diz a deputada.

A ex-prefeita pede, na representação, a abertura de investigação, com requisição de documentos e eventual ajuizamento de medidas cautelares. O objetivo é impedir que novas ações semelhantes ocorram antes das eleições de 2026.

“As plataformas não podem ser instrumentos de manipulação nem atuar como atores privilegiados no jogo eleitoral. É preciso estabelecer limites claros”, afirma.

O que diz o PL?

A coluna procurou a assessoria do PL Ceará e aguarda retorno sobre posicionamento.