Ao lado de Catanho, Luizianne lança pré-candidatura e diz que PT não pode ser 'partido de aluguel'

Em evento de lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (15), a deputada federal Luizianne Lins (PT) declarou que o partido precisa ser protagonista nas eleições do ano que vem e que não pode se comportar como uma legenda de "aluguel".

"Nós não vamos deixar o PT ser partido de aluguel. Vamos fazer desse partido não só uma sigla de letrinhas. Esse partido é instrumento da classe trabalhadora", discursou.

Enquanto Luizianne reafirma a intenção de disputar mais uma vez pelo partido, o entorno do ministro Camilo Santana (PT) dá como certa a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, ao PT para disputar a prefeitura de Fortaleza em 2024.

Evandro está de saída do PDT, conforme anunciou nas últimas semanas em pronunciamento na Alece.

A declaração da ex-prefeita ocorreu durante evento na sede do PT, no Benfica, ao lado de apoiadores e do presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin. Além da militância, quem estava no palco era o secretário de articulação política do Governo do Estado, Waldemir Catanho.

A ex-prefeita, que anunciou a pré-candidatura com exclusividade ao Diário do Nordeste, reafirmou que colocará o nome à disposição do PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Pré-candidaturas

Em meio às especulações de bastidores, tanto Camilo quanto o governador Elmano de Freitas (PT) – histórico aliado da deputada – ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a sucessão na Capital.

Ambos falam que deverão tratar do assunto apenas no ano que vem. O PT tem pelo menos três pré-candidaturas ao Paço Municipal: Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

