Taça Fares Lopes define três semifinalistas; Ceará luta por 4ª vaga

A Taça Fares Lopes já definiu 3 semifinalistas. O Ferroviário, Atlético e Caucaia já estão garantidos, restando uma vaga. A última vaga está entre Ceará e Floresta, integrantes do Grupo B. O Verdão empatou em 2 a 2 com o Ferroviário nesta quinta, chegou aos 5 pontos e espera o resultado do jogo do Vozão, neste domingo (24).

O Ceará faz o Clássico-Rei com o Fortaleza, no PV, às 16 horas. Se vencer, o Alvinegro estará classificado, já que chegará a mesma pontuação do Verdão e avançaria como 2º colocado. O Tricolor de Aço já está eliminado, ainda sem pontos. Vale lembrar que tanto Vovô quanto Leão jogam a competição com seus times sub-20.

Legenda: Classificação da Fares Lopes após os jogos desta quinta-feira Foto: Reprodução / FCF

O 1º colocado do Grupo B foi o Caucaia, com 7 pontos. A Raposa empatou em 1 a 1 com o Tirol no PV, resultado que eliminou a Coruja.

O resultado beneficiou o Atlético, que ficou com 4 pontos no Grupo A, contra 3 do Tirol. O líder foi o Ferroviário, com 7 pontos.

Chaveamento

De acordo com o regulamento, os classificados dos grupos se enfrentam em dois jogos. Ou seja, já há um confronto definido, entre Ferroviário x Atlético. Na outra semifinal, o Caucaia espera quem avançar de Ceará e Floresta.