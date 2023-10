Sem evolução: Após 6 jogos, aproveitamento de Mancini no Ceará é menor que de Guto

Quando Vagner Mancini chegou ao Ceará ainda em agosto, restando 13 rodadas para o fim da Série B, para o lugar de Guto Ferreira, ainda restavam 13 rodadas para o fim da competição, e o time estava 8 pontos do G4, na 11ª colocação. Ainda que fosse complicada uma reação na busca pelo acesso, a diretoria confiava que o objetivo pudesse ser conquistado.

Mas a mudança de treinador não teve o efeito desejado. Após 6 jogos comandando o Vovô, Vagner Mancini não conseguiu levar o time ao G4, e a diferença para o grupo de acesso aumentou, de 8 para 11. Ou seja, o acesso se tornou praticamente impossível.

Analisando os números de Mancini, o aproveitamento dele é menor que o de Guto Ferreira após 6 jogos. Mancini tem 38,8% de aproveitamento, com duas vitórias, 3 empates e uma derrota. Já Guto Ferreira, nos primeiros 6 jogos, teve 44,4%, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Comparativo dos primeiros 6 jogos (Mancini x Guto x Barroca)

Vagner Mancini (38,8% aproveitamento)

Ceará 1x0 Criciúma

Ceará 3x1 Londrina

Novorizontino 4x1 Ceará

Chapecoense 1x1 Ceará

Ceará 0x1 Atlético/GO

CRB 2x0 Ceará

Guto Ferreira (44,4% de aproveitamento)

Sport 2x0 Ceará

Ceará 3x0 Botafogo/SP

Mirassol 1x1 Ceará

Ceará 1x0 Vila Nova/GO

Juventude 1x0 Ceará

Ceará 1x1 Ituano

Eduardo Barroca (72,2% aproveitamento)

ABC 1x2 Ceará

Ponte Preta 0x0 Ceará

Ceará 0x2 Vitória

Ceará 2x0 Tombense

Criciúma 1x2 Ceará

Londrina 1x3 Ceará

Mudanças sem efeito

E não é a primeira vez nesta Série B que uma mudança no Ceará não faz efeito imediato. Os primeiros 6 jogos de Eduardo Barroca (que substituiu Morínigo, demitido após as 2 rodadas iniciais) foram de bom aproveitamento: 72,2% de aproveitamento: 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já com Guto, o aproveitamento nos 6 jogos iniciais já diminuiu, ocorrendo o mesmo com a chegada de Mancini.

As duas mudanças foram mais uma prova que nem sempre uma troca de comando é certeza de reação imediata e de melhores resultados.

O aproveitamento final de Barroca na Série B após 12 jogos foi de 58,3%, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento de Guto Ferreira também reduziu para 42,4% após 11 jogos (3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas).

Mas Mancini terá ainda mais 7 jogos para melhorar seus números no Vovô, já que o presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou ao Jogada 1º Tempo, nesta segunda-feira (9), que ele continuará como treinador do Vovô para 2024.