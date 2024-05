Se vencer 3ª seguida, Ceará pode voltar ao G4 da Série B após 43 rodadas: Veja cenários

Após duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará saltou para o 6º lugar com 8 pontos, um a menos que o Vila Nova, time que abre o G4. A aproximação permite que o Vovô chegue ao G4 após a 6ª rodada, quando enfrenta o Operário/PR, no domingo, às 16 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Se conseguir, o Vozão voltará ao grupo de acesso após 43 rodadas ausente. A última vez que o Vozão esteve no G4 da Série B foi na última rodada de 2017, ano do acesso. Depois de 5 anos seguidos na Série A, o Alvinegro passou todas as rodadas da Série B de 2023 fora do G4, portanto, são 38 de 2023 e as 5 já disputadas deste ano.

Classificação da Série B

Legenda: O Ceará está em 6º na Série B com 8 pontos, um do G4 após 5 rodadas Foto: Reprodução / srgoool.com.br

Veja o que o Ceará precisa para entrar no G4:

Legenda: Se vencer o Operário/PR fora de casa, o Vovô pode entrar no G4 caso adversários tropecem Foto: Reprodução / srgoool.com.br

Se vencer o Operário, o Vovô chega a 11 pontos e precisa torcer por tropeços de 2 dos 3 adversários diretos: América Mineiro (5º colocado com 9), Vila Nova (4º colocado com 9) ou Goiás (3º com 11 pontos). Se Vila não vencer o CRB na sexta-feira em Alagoas e o América não vencer o Guarani/SP no Brinco de Ouro, o Vovô terminará a rodada no G4. Esta combinação é a mais provável, já que o Goiás joga em casa contra o Botafogo-SP.

Mas caso América ou Vila Nova vença seu jogo, o Alvinegro terá mesmo que 'secar' o Goiás e ainda descontar 4 gols de saldo.

Empate não serve

Se o Vozão empatar com o Operário, chega a 9 pontos, mas fica atrás o Vila Nova pelo número de vitórias (3 a 2). Assim, se empatar, o Vovô não entra no G4 na rodada.

Última sequência de 3 vitórias

Assim, o Vozão só volta ao G4 ao fim da 6ª rodada se vencer. Seria a 3ª vitória seguida, já que o Ceará bateu Novorizontino (3x0 no Jorge Ismael Biazi) e o Amazonas por 2 a 1 no Castelão. E a ultima vez que o Vozão venceu 3 partidas seguidas foi na Série B do ano passado, em jogos da 6ª, 7ª e 8ª rodadas, quando venceu Tombense (2x0 no PV), Criciúma (2x1 no Henriberto Hulse) e Londrina (3x1 no estádio do Café), sequência sob o comando do técnico Eduardo Barroca.