Permanência do Floresta na Série C em sua primeira participação é um feito

No último sábado, o Floresta venceu o Ferroviário por 1 a 0 no estádio Vovozão e se manteve na Série C do Campeonato Brasileiro. A manutenção na "Terceirona" pode ser considerada como feito do Verdão da Vila Manoel Sátiro e não é pensar pequeno.

Afinal, foi a 1ª participação do Floresta, enfrentando adversários mais acostumados a jogar a Série C e com folhas salariais maiores. Embora o Lobo seja um clube organizado, o Grupo A tinha outras 9 equipes e contava com clubes de peso como Paysandu, Botafogo-PB, Manaus, Ferroviário e Santa Cruz, este último rebaixado na lanterna.

Claro que a 8ª colocação com 21 pontos -3 de vantagem para a Jacuipense/BA, que caiu em 9º junto com o Santa Cruz, em 10º com 12 - e a campanha não era a idealizada por todos no clube, a permanência é sim uma grande vitória, que permite ao clube se estar outra vez em uma divisão forte, com um calendário atrativo.

Planejamento

Por mais que o técnico Leston Júnior tenha deixado o clube nesta segunda-feira (27), após um trabalho louvavél com o vice-campeonato na Série D em 2020 e a permanência na Serie C, o trabalho correto deve continuar, com o clube seguindo sua filosofia de revelar jogadores.

Na nota de saída de Leston, o Verdão informou que enquanto definir o nome do novo treinador, a equipe que disputará as fases prévias da Copa do Nordeste e a Taça Fares Lopes, dirigida interinamente pelo técnico Daniel Rocha.

Além das competições citadas, é de suma importância o Floresta voltar para a Série A do Campeonato Cearense. Este ano, o clube foi prejudicado por jogar a Série B do Estadual paralelamente a Série C do Brasileiro, jogando com uma equipe alternativa grande parte do certame, não conseguiu lutar pelo acesso.

E ir bem na Copa do Nordese e Fares Lopes pode ajudar muito neste processo, em chegar forte para 2022.

Campanha do Floresta na Série C