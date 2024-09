Opinião: Vitórias como visitante de rivais diretos mostram ao Ceará que é preciso vencer fora também

A 28ª rodada da Série B foi importante para o Ceará mostrar força, ao golear o Vila Nova/GO por 4 a 0 no Castelão. A equipe se reabilitou e mostrou força, ganhando fôlego na luta pelo acesso, chegando aos 42 pontos. Mas a rodada acabou não sendo tão boa assim, por vitórias de 4 rivais diretos, todas fora de casa: Sport, Mirassol, Coritiba e América, conseguiram resultados como visitante, em uma rodada que em tese seria desfavorável.

O Sport venceu o Paysandu por 1 a 0 na Curuzu, o Mirassol bateu o Goiás na Serrinha, o Coritiba venceu o Ituano no Novelli Junior, e o América superou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 2 a 0.

Assim, a diferença do Ceará para o G4 aumentou para 4 pontos e o time terminou a rodada em 7º. E restando 10 rodadas para o fim da Série B todos com 5 jogos em casa e 5 fora, um recado do Vovô foi dado: será preciso vencer fora de casa se quiser descontar os pontos para os adversários e chegar no G4.

Legenda: A luta pelo G4 após a 28ª rodada da Série B está acirrada Foto: Reprodução / srgoool

Hoje a conta do Ceará pelo acesso é a seguinte: 7 vitórias em 10 jogos, para chegar aos 63, pontuação que pode dar o acesso.. Levando em conta os 5 jogos em casa que fará, onde é muito forte (é o 3º melhor mandante com 30 pontos), e pode conquistar os 100% de aproveitamento, a equipe precisaria de mais duas vitórias fora de casa. Aí que 'pega' para o Vovô: o time é apenas o 8º melhor visitante, com 12 pontos conquistados.

Para efeito de comparação, Novorizontino e Santos tem 22 pontos como visitante, o Sport tem 20, o Avai tem 16 e o Mirassol também. América e Coritiba tem o mesmo número de pontos fora do Ceará: 12.

Jogos em casa: Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América Mineiro.

Jogos fora: Sport, Ituano, Santos, Botafogo-SP e Guarani

A pontuação é a média histórica da Série B, mas caso o aproveitamento fora de casa dos adversários diretos continue alto, forçará o Ceará a conquistar mais pontos fora de casa.