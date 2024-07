Opinião: Campanha na Copa América mostra que Brasil continuará com dificuldade nas eliminatórias

A campanha do Brasil na Copa América foi decepcionante. Para não dizer pífia. Nem tanto pela queda das quartas de final para o Uruguai, que tem uma equipe melhor e bem treinada, nos pênaltis.

Mas pela atuação do geral dos 4 jogos. Apenas uma vitória, contra o fraco Paraguai, que perdeu todos os jogos na 1ª Fase, inclusive para a Costa Rica.

O Brasil 'conseguiu' empatar com a Costa Rica na estreia por 0 a 0, venceu o Paraguai por 4 a 1 com uma arbitragem bem camarada e falhas defensivas ridículas do rival, empatou com a Colômbia em 1 a 1 jogando mal e se contentando em não perder.

Contra o Uruguai, fez jogo equilibrado, teve as melhores chances quando jogo estava onze contra onze, mas quando ficou com um jogador a mais não criou mais nada.

E nos pênaltis, os batedores foram ruins. Não custava nada colocar os melhores batedores para ir garantindo os gols. Mas não, os piores foram batendo, como Militão e Douglas Luiz.

E o goleiro Alisson tem clara limitação técnica para defender pênaltis, leitura das batidas, posicionamento e movimentos.

Legenda: Dorival durante o jogo Brasil e Uruguai pela Copa América 2024 no Allegiant Stadium, na cidade de Las Vegas nesse sábado Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ninguém se salvou

Coletivamente a Seleção Brasileira inexistiu. Dorival treinou um mês para Copa América e não deu padrão ao time.

Os laterais não apoiaram como deveriam (Arana e Danilo). A zaga (Militão e Marquinhos) é lenta e ficou sobrecarregada com o trabalho ruim dos volantes (João Gomes e Bruno Guimarães).

Paquetá no meio na armação foi muito ruim e sumiu dos jogos contra Colômbia e Uruguai.

E na frente, Rodrygo também caiu demais contra Colômbia e Uruguai, com apenas Raphinha e Endrick sendo perigosos.

Legenda: Rodrygo começou bem a Copa América, mas depois caiu de rendimento junto com o time Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vini Junior fez falta contra a Celeste, mas também não fez bom jogo contra a Colômbia e não fazia a diferença que se esperava.

As opções no decorrer da competição também não agregaram nada: Douglas Luiz, Martinelli, Andreas Pereira foram os mais utilizados e não mudaram a cara da equipe.

A geração brasileira é de bons jogadores, mas sem nenhum acima da média comparando com outras grandes seleções. Com uma geração assim, pra se sobressair, precisa ser bem treinada, ter um padrão. Se não, esquece.

E nas Eliminatórias?

Em suma, o trabalho de Dorival é ruim e o desempenho do Brasil é uma má notícia para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil continuará com dificuldade na disputa.

O técnico anterior, Fernando Diniz, deixou o Brasil faz campanha ridícula, em 6º com 7 pontos em 6 rodadas.

A equipe canarinho volta a campo em setembro. No dia 5 em casa contra o bom time do Equador (foi melhor que a Argentina, mas acabou eliminada na Copa América), e no dia 10 contra o Paraguai fora.

Hoje o Brasil está claramente abaixo de Argentina, Colômbia e Uruguai. Com muita boa vontade está no nível do Equador em desempenho.

Na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo, está abaixo de todos eles, mais a Venezuela.

O cenário para a sequência das Eliminatórias é tenebroso, ainda que a atual 6ª colocação do Brasil incrivelmente dê vaga direta para a Copa do Mundo.