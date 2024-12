Histórico! Série A de 2025 terá 5 clubes nordestinos, recorde nos Pontos Corridos

A Série A de 2025 será especial para o Futebol Nordestino. Pela 1ª vez na 'Era' dos Pontos Corridos (de 2003 pra cá), a Série A terá 5 representantes da Região: Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará.

O número se tornou oficial após o Vitória vencer o Fortaleza neste domingo (1) no Barradão, chegar aos 45 pontos e matematicamente se manter na elite, restando duas rodadas.

O Tricolor de Aço, com 65 pontos, já estava garantido e jogará a fase de Grupos da Libertadores, e o Bahia, em 7º com 50 pontos, também já estava garantido e luta ainda por uma Pré-Libertadores via G8.

O Vitória garantiu a vaga neste domingo e está em 10º com 45 pontos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Ceará e Sport garantiram acesso na Série B no último dia 24 e farão o quinteto do Nordeste na elite.

No máximo eram 4 representantes

A Série A de pontos Corridos chegou a ter quatro nordestinos em quatro edições (2018, 2019, 2020 e 2021). Em 2018, jogaram Ceará, Bahia, Sport e Vitória.

Os dois últimos foram rebaixados, mas Fortaleza e CSA subiram e o número de manteve para 2019.

Em 2020, Ceará, Fortaleza e Bahia jogaram outra vez, mas ao lado do Sport, já que o CSA foi rebaixado.

Os quatro se mantiveram para 2021 e ficaram, último ano com este número de participantes.

Para 2025, é espetacular que os 5 maiores clubes do Nordeste estejam na Elite. Facilitará a logística de viagens, já que Fortaleza e Ceará, por exemplo, percorrerão distâncias menores ao enfrentar Sport, Bahia e Vitória, do que se enfrentassem times do Sul e Sudeste.

Esportivamente, serão 2 Clássicos entre Ceará e Fortaleza, dois 'Ba-Vi', e os confrontos de Leão e Vovô contra o Sport, Bahia e Vitória.

Tem tudo para ser um recorde de público também, pelas massas que os 5 clubes carregam.

Que os 5 façam uma grande Série A no ano que vem. O Nordeste merece!

Veja o Histórico do Nordeste em Pontos corridos.

2003 – Fortaleza, Vitória e Bahia

2004 – Vitória

2005 – Fortaleza

2006 – Fortaleza e Santa Cruz

2007 – Sport, Náutico e América-RN

2008 – Vitória, Sport e Náutico

2009 – Vitória, Náutico e Sport

2010 – Ceará e Vitória

2011 – Ceará e Bahia

2012 – Náutico, Bahia e Sport

2013 – Vitória, Bahia e Náutico

2014 – Sport, Vitória e Bahia

2015 – Sport

2016 – Sport, Vitória e Santa Cruz

2017 – Bahia, Sport e Vitória

2018 – Ceará, Bahia, Sport e Vitória

2019 – Ceará, Fortaleza, Bahia e CSA

2020 – Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport

2021 – Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport

2022 – Fortaleza e Ceará

2023 – Fortaleza e Bahia

2024 – Fortaleza, Bahia e Vitória

2025 – Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Sport.