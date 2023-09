G4 mudou nas 10 rodadas finais em 9 das 17 edições da Série B em Pontos Corridos; veja histórico

A Série B está na 29ª rodada e restam apenas 10 para definir os 4 clubes que estarão na elite no ano que vem. No momento, 10 clubes ainda tem possibilidade de acesso - na Série B mais equilibrada de todos os tempos - com o Ceará sendo um dos postulantes, ainda que suas possibilidades sejam remotas (apenas 5,9% de acordo com a UFMG, pela distância de 8 pontos para o G4).

Legenda: As chances de acesso segundo a UFMG Foto: Reprodução / UFMG

E com os 6 primeiros tendo vencido na rodada anterior, a pergunta comum é? Os 4 que estão no G4 se manterão até o final ou aparecerão surpresas nas 10 rodadas finais, mudando o G4?

A classificação da Série B está assim, com Vitória, Guarani, Sport e Novorizontino integrando o G4, mas Criciúma, Juventude e Vila Nova/GO estão próximos.

Legenda: Restando 10 rodadas para o fim da Série B, a classificação está assim Foto: Reprodução / CBF

Analisando o histórico da Série B de pontos corridos desde 2006, em 9 das 17 edições o G4 mudou nas 10 rodadas finais. Mas um alerta deve ser feito: das 68 posições de G4 em 17 edições, apenas 9 mudaram.

Apenas Cuiabá (em 2020), Bahia (2016), Santa Cruz (2015), Figueirense (2013), Athletico/PR (2012), Sport (2011), Santo André (2008), Vitória (2007) e América/RN (2006) conseguiram entrar no G4 e subir nas 10 rodadas finais.

Ou seja, não será tarefa fácil para os times fora do G4, principalmente o Ceará que está em 10º, 'furar' a bolha e tirar um time da zona de acesso.

A maior reação nas 10 rodadas finais da Série B é do Figueirense em 2013, que era o 10º com 40 pontos e subiu em 4º com 60 - somou 20 pontos em 10 rodadas - tirando o rival Avaí do G4. A diferença é que a pontuação foi baixa - 60, abaixo da média histórica de 63, o que não deve acontecer na atual edição)

Veja histórico

2022: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco (mesmo G4 da 28ª rodada)

2021: Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí (mesmo G4 da 28ª rodada)

2020: G4 mudou: Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá (era o 6º com 44 pontos após a 28ª rodada)

*Sampaio estava no G4 na 28ª rodada com 45 pontos e não subiu

2019: Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO (mesmo G4 da 28ª rodada)

2018: Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás (mesmo G4 da 28ª rodada)

2017: América/MG, Internacional, Ceará, Paraná (mesmo G4 da 28ª rodada)

2016: G4 mudou (Atlético/GO, Avaí, Vasco e Bahia (era o 7º com 43 pontos após a 28ª rodada)

*Londrina era o 4º na 28ª rodada com 45 pontos e não subiu

2015: G4 mudou (Botafogo/RJ), Santa Cruz (era o 6º com 45 após a 28ª rodada), Vitória e América/MG

*Paysandu era o 3º com 47 pontos na 28ª rodada e não subiu

2014: Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí (mesmo G4 da 28ª rodada)

2013: G4 mudou (Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense (era o 10º com 40 após a 28ª rodada)

*Avaí era o 3º com 47 após a 28ª rodada e não subiu

2012: G4 mudou (Goiás, Criciúma, Atlético/PR (era o 5º com 49 pontos após a 28ª rodada) e Vitória/BA

*São Caetano era o 4º com 52 e não subiu

2011: G4 mudou (Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Sport (era o 6º colocado após a 28ª rodada com 43 pontos)

*Guaratinguetá era o 3º na 28ª rodada com 38 pontos e não subiu

2010: Coritiba, Figueirense, Bahia e América/MG (Mesmo G4 da 28ª rodada)

2009: Vasco, Guarani/SP, Ceará e Atlético/GO (Mesmo G4 da 28ª rodada)

2008: G4 mudou (Corinthians, Santo André (era o 5º com 48 pontos após a 28ª rodada), Avaí e Barueri/SP

*Vila Nova era 2º com 51 após a 28ª rodada e não subiu

2007: G4 mudou (Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória (era o 5º com 44 pontos após a 28ª rodada)

*Criciúma era 3º com 45 após a 28ª rodada e não subiu

2006: G4 mudou (Atlético/MG, Sport, Náutico e América/RN (era o 5º com 43 após a 28ª rodada)

*Paulista de Jundiaí era o 4º com 44 pontos após a 28ª rodada e e não subiu