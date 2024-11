Fortaleza e mais 21: Veja quem já garantiu vaga na Libertadores 2025

O Fortaleza viveu uma noite histórica neste sábado (9) ao vencer o Vasco por 3 a 0 no Castelão e conquistar uma vaga na Libertadores de 2025. O Leão, chegou aos 63 pontos e restando 5 rodadas, não pode mais ser ultrapassado pelo 8º colocado, o Bahia, garantindo no mínimo, uma vaga na Libertadores via G7. Mas o Leão está em 3º e se ficar entre os 5 primeiros, garante vaga na Fase de Grupos.

Será a 3ª participação da história do Fortaleza. E quem serão os adversários do Leão na Libertadores de 2025? Além do Tricolor de Aço, 21 clubes já garantiram vaga na Libertadores. Restam 25 confirmarem suas vagas.

Ao todo, 47 times terão vaga na Libertadores de 2025, sendo 28 delas diretas na fase de grupos. As outras estão destinadas à fase prévia.

Entre os 22 classificados, estão equipes fortes, como os brasileiros Botafogo, Flamengo e Palmeiras, o argentino Estudiantes, o equatoriano Independiente Del Valle e os uruguaios Peñarol e Nacional.

Brasil:(4)

Fortaleza

Botafogo

Flamengo

Palmeiras

Chile:(3)

Colo-Colo

Universidad de Chile

Deportes Iquique

Argentina: (1)

Estudiantes

Peru: (4)

Alianza Lima

Universitário

Sporting Cristal

Melgar

Colômbia: (1)

Atlético Bucaramanga

Venezuela: (3)

Deportivo Táchira

Carabobo

Universidad Central

Equador: (2)

El Nacional

Independiente Del Valle

Uruguai: (2)

Peñarol

Nacional

Paraguai: (1)

Libertad

Bolívia: (1)

San Antonio Bulo Bulo

Vagas a confirmar (25)

Entre os postulantes em seus países estão forças do continente, como Internacional, São Paulo, Bahia, Vasco, Corinthians, Vélez Sarsfield, Huracán, Racing, River Plate e Boca Juniors

Conmebol (2 vagas)

Campeão da Libertadores 2024 (Botafogo ou Atlético Mineiro)

Campeão da Sul-Americana 2024 (Cruzeiro ou Racing)

Brasil (3 vagas)

3 vagas para o Campeonato Brasileiro*

*Internacional, São Paulo, Bahia, Vasco e Corinthians lutam por 3 vagas

Argentina (5 vagas)

Campeão da Liga Profissional de 2024

Campeão da Copa da Argentina de 2024

Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

2º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

3º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

* Vélez Sarsfield, Huracán, Racing, River Plate disputam o título da Liga Profissional de 2024

* O Central Córdoba está na final da Copa da Argentina, contra Boca Juniors ou Vélez Sarsfield

Bolívia (3 vagas)

Campeão do Torneo Clausura de 2024

Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

2º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

Chile (1 vaga)

Campeão da Copa Chile de 2024

Colômbia (3 vagas)

Campeão do Torneio Finalización de 2024 (Independiente Santa Fe lidera o campeonato)

Melhor pontuação na temporada de 2024

2ª melhor pontuação na temporada de 2024

Equador (2 vagas)

Campeão do Campeonato Equatoriano de 2024 (LDU lidera o campeonato)

Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

Uruguai (2 vagas)

Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

2ª melhor colocado na tabela geral da temporada de 2024

Paraguai (3 vagas)

Campeão do Torneo Apertura de 2024 (Olímpia lidera o campeonato)

Campeão do Torneo Clausura de 2024

Campeão da Copa do Paraguai de 2024

Venezuela (1 vaga)

Campeão do Campeonato Venezuelano de 2024