Eurocopa: Portugal e Bélgica mostram força e podem incomodar favoritos

Portugal e Bélgica não estão entre as pricipais favoritas ao título da Eurocopa, mas podem surpreender. As duas seleções conquistaram vitórias importantes no fechamento da 2ª rodada e mostraram força. E com atuações coletivas e impositivas.

A equipe portuguesa venceu a Turquia por 3 a 0 em uma boa atuação coletiva. O quarteto Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo mostrou entrosamento e atuou bem.

O CR7, aliás, mostrou seu lado mais 'garçom' no jogo, distribuindo bons passes e dando uma assistência para gol de Bruno Fernandes.

Legenda: Cristiano Ronaldo tem atuado bem e dado mas assistências Foto: Divulgação / @EURO2024

O astro português se tornou o jogador com mais assistências na história da Eurocopa. Com Cristiano Ronaldo mais 'solidário', Portugal pode crescer demais.

Defensivamente, Pepe foi um gigante, sendo ovacionado pela torcida portuguesa. O alagoano mostrou muita precisão no posicionamento, e se antecipando as jogadas. Experiente, ele é um dos melhores defensores da Euro.

Com a vitória, Portugal garantiu classificação e chegará forte para o mata-mata. Na 3ª rodada, enfrenta o bom time da Geórgia para ganhar ainda mais entrosamento.

Diabos Vermelhos "acordam"

A Bélgica estava pressiona após perder na estreia para a Eslováquia por 1 a 0. E entrou decidida para a 2ª rodada, vencendo a Romênia por 2 a 0.

Legenda: A Bélgica mostrou grande futebol contra a Romênia Foto: Divulgação / @EURO2024

Foi uma grande atuação dos belgas, com domínio e criando muito, diante de uma boa adversária.

O volume de jogo e chances criadas deixaram a vitória até magra. Tielemans abriu o placar cedo, com grande assistência de Lukaku.

O centroavante, aliás, teve muitas chances e as desperdiçou.

De Bruyne distribuiu muito bem o jogo e marcou o segundo. O craque está em grande forma e pode ajudar muito os belgas.

Quem também jogou muito foi Doku, com muita movimentação e velocidade pelas pontas. Incansável, ele é um tormento para os adversários.

Os Diabos Vermelhos chegam para a 3ª rodada precisando de um empate contra a Ucrânia para avançar e mostraram futebol para incomodar os favoritos.